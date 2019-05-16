Гасперини станет новым главным тренером «Ромы»
Новым главным тренером «Ромы» будет наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Radio.
По информации источника, 61-летний специалист уже дал согласие на работу с «волками». На тренерском мостике римлян он заменит Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона. Гасперини подпишет с «Ромой» соглашение сроком на 3 года. Зарплата тренера будет составлять € 2,5 млн в год без учёта бонусов.
В турнирной таблице чемпионата Италии после 36 туров «Аталанта» в данный момент занимает 4-е место, набрав 65 очков. «Рома» располагается на 6-м месте с 62 очками в активе.
Ранее Гасперини работал также с «Кротоне», «Дженоа», «Интером» и «Палермо».
Раньери может возглавить «Селтик»
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