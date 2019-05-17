Тотти: не считаю, что Роналду провалил первый сезон в «Ювентусе»
Бывший форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о выступлении португальского форварда Криштиану Роналду в его первом сезоне в «Ювентусе».
«Не согласен с тем, что Роналду провалил свой первый сезон, потому что выиграть Лигу чемпионов нелегко. Дело ведь не в том, что если ты покупаешь сильнейшего игрока в мире, то обязательно выиграешь Лигу чемпионов. В этом турнире очень высокая конкуренция. Тому же Месси не удаётся выиграть турнир с „Барселоной“», — цитирует Тотти Tuttomercatoweb.
Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» летом прошлого года за € 117 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне португалец принял участие в 42 матчах, отметился 28 результативными ударами и 13 голевыми передачами.
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