«Генк» в четвёртый раз стал чемпионом Бельгии
«Генк» досрочно стал чемпионом бельгийской Лиги Жюпиле. В борьбе за титул подопечные Филиппа Клемана опередили «Брюгге», который отстал от них на четыре очка. Обеим командам в нынешнем сезоне осталось провести по одному матчу.
Для «Генка» это чемпионство стало четвёртым в истории. Предыдущие титулы были завоёваны в 1999, 2002 и 2011 годах. Лидером по этому показателю является «Андерлехт» (34), второе место у «Брюгге» (15).
В составе «Генка» чемпионом Бельгии стал украинский полузащитник Руслан Малиновский. 26-летний уроженец Житомира в этой кампании забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 37 матчах первенства страны.
Посмотреть статистику игроков бельгийской Лиги Жюпиле можно на «Чемпионате».
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