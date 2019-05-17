«Генк» в четвёртый раз стал чемпионом Бельгии

«Генк» досрочно стал чемпионом бельгийской Лиги Жюпиле. В борьбе за титул подопечные Филиппа Клемана опередили «Брюгге», который отстал от них на четыре очка. Обеим командам в нынешнем сезоне осталось провести по одному матчу.

Для «Генка» это чемпионство стало четвёртым в истории. Предыдущие титулы были завоёваны в 1999, 2002 и 2011 годах. Лидером по этому показателю является «Андерлехт» (34), второе место у «Брюгге» (15).

В составе «Генка» чемпионом Бельгии стал украинский полузащитник Руслан Малиновский. 26-летний уроженец Житомира в этой кампании забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 37 матчах первенства страны.

Посмотреть статистику игроков бельгийской Лиги Жюпиле можно на «Чемпионате».