Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба. Это одна из высших наград Каталонии, учреждённая в 1981 году. Лионель – второй игрок в истории клуба, удостоенный Креста Сант-Жорди после экс-игрока и тренера «Барселоны» Йохана Круиффа.

«Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе», – написал Месси в своём «инстаграме».

В текущем Месси принял участие в 48 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.

Текущий сезон «Барселона» завершит минимум с двумя выигранными трофеями. Летом прошлого года каталонцы выиграли Суперкубок Испании, также подопечные Эрнесто Вальверде досрочно обеспечили себе победу в Примере. 25 мая в Севилье в финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Валенсией».