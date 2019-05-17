Д. Билялетдинов: Карпин неприятен мне как человек

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о экс-наставнике московского клуба Валерие Карпине.

«Есть люди, которые могут быть неприятны. К сожалению, мне попался именно такой начальник. Вот неприятен мне Карпин! Подчёркиваю – как человек, а не тренер.

Когда это почувствовал? Да с первого дня. Как разговаривает, как ведёт себя, как позиционирует. Знаю, в личных беседах Карпин говорил: «Билл меня не боится». А я искренне не понимаю – с какой стати должен бояться тренера? Его нужно уважать, слушать. При чём здесь страх? Сейчас задумываюсь – наверное, надо было пересилить себя, подстроиться, загнать в кожуру. Но это с одной стороны. С другой, если всё копить в себе, рано или поздно нарыв лопнет. В общем, я вёл себя так, как считал нужным. Честно и открыто. Но оказался не в том месте и не в то время.

Кто в «Спартаке» не боялся Карпина? Разве что Дзюба. Они вообще похожи. Взрывные, острые на язычок. Может, потому и конфликтовали. Как раз в тот период Артём начал стабильно забивать. Это и спасло. Не было бы голов – тоже сидел бы на лавке. Вне зависимости от того, какую пользу приносил бы на поле», — цитирует Билялетдинова «Спорт-экспресс».