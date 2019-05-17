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Шикунов: на «Спартак» всегда настрой соответствующий

Шикунов: на «Спартак» всегда настрой соответствующий
Футбол / РПЛ 0

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России, в котором самарцы дома встретятся со «Спартаком».

«На «Спартак» всегда настрой соответствующий. Для нас это последний домашний матч в сезоне, нельзя ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы выбраться из стыков. Безусловно, радует, что опережаем «Динамо» по дополнительным показателям», — цитируют Шикунова «Известия».

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 13-е место. В активе команды Миодрага Божовича 28 очков. «Спартак» с 46 баллами – четвёртый.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в Самаре завтра, 18 мая. Начало встречи – в 19:00 мск.

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