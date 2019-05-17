Кикнадзе: вопрос в продолжении работы Сёмина с «Локомотивом» никогда не стоял

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе перед матчем 29-го тура чемпионата России с «Уралом» рассказал, как выполнение задачи на сезон отразится на будущем главного тренера клуба. Напомним, перед Юрием Сёминым стояла задача попадания в еврокубки.
«Вопрос в продолжении его работы с «Локомотивом» никогда и не стоял. Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идём вперёд, развиваемся», — цитируют «Известия» Кикнадзе.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив», набрав 52 очка, занимает 2-е место. «Железнодорожники» стали второй командой после «Зенита», которая обеспечила себе участие в еврокубках на будущий сезон. «Урал» — 11-й с 34 баллами.
Матч «Урал» — «Локомотив» состоится 19 мая в Екатеринбурге, начало встречи – в 11:30 мск. Также 22 мая команды разыграют между собой Кубок России.
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