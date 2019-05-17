В Катаре открыли первый стадион, построенный к ЧМ – 2022

В Катаре открылся первый стадион, построенный для проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает AFP. Матчем открытия стала финальная игра Кубка эмира Катара «Аль-Садд» — «Аль-Духаиль» (4:1).

Новый стадион вмещает 40 000 зрителей, стоимость строительства составила $ 575 млн. Первой ареной, введённой в эксплуатацию после реконструкции, стала «Халифа» в Дохе. Она также вмещает 40 тысяч зрителей.

Напомним, что впервые в истории финальный турнир чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре, поскольку летом в Катаре обычно бывает слишком высокая температура воздуха.

Также не исключено, что количество участников финальной стадии ЧМ-2022 будет увеличено с 32 до 48 команд – этот вопрос остаётся открытым. Ранее с соответствующей просьбой об увеличении числа участников мундиаля КОНМЕБОЛ обратился к ФИФА. Однако позже появлялась информация, что увеличение количества матчей ЧМ-2022 с 64 до 80 может создать катарским организаторам дополнительные трудности, связанные с логистикой.