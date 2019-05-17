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Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»

Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, специалист остался недоволен самоотдачей португальца. Спаллетти выразил надежду, что в пятницу Жоау будет более сосредоточен на подготовке к ближайшему матчу. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Порту» и «Эвертона».

После 36 туров «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков. В 37-м туре миланский клуб встретится с «Наполи», который уже не опустится ниже второго места. Встреча состоится 19 мая в Неаполе, начало – в 21:30 мск.

В 20 матчах чемпионата Италии на счету Жоау Мариу гол и две результативные передачи при двух жёлтых карточках.

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