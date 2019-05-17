«Шахтёр» начал отсчёт до момента, когда опередит «Динамо» К по титулам

«Шахтёр» на своей официальной странице в «инстаграме» опубликовал фото табло на стадионе «Металлист», на котором начат обратный отсчёт до матча с киевским «Динамо».

Фото появилось после победы «горняков» в финале Кубка Украины. Вместо обычного счёта на табло светятся цифры 33, что означает количество трофеев, завоёванных во времена независимости страны. Если «Шахтёр» победит «Зарю», то на матч 30-го тура чемпионата Украины выйдет в статусе лидера этой гонки.

«Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК «Металлист» появился обратный отсчет до исторического матча с «Динамо», на который «Шахтер» может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины», — отмечено в «инстаграме» донецкого клуба.

На данный момент в активе «Шахтёра» 11 побед в чемпионате, 13 Кубков Украины, восемь Суперкубков и один Кубок УЕФА.