Игнашевич – о ЦСКА: предчувствия перед началом сезона были тревожными
Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжного состава «армейцев» Сергей Игнашевич поделился мнением о результатах москвичей в текущем сезоне.
«Предчувствия перед началом сезона были тревожными. Тем приятнее было видеть красивые победы над лидерами в нашем чемпионате и в еврокубках. Вместе с тем все те ошибки, которые могла совершить молодая команда, она сделала. Тут и нестабильность результатов, и сложности игры на два фронта, и дефицит лидеров на поле в конкретных эпизодах. Но, кажется, если бы перед началом сезона сказали, что ЦСКА будет в четвёрке-пятёрке, все были бы только рады», — сказал Игнашевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Сергей Игнашевич в гостях у «Чемпионата»
Полное интервью Игнашевича выйдет в ближайшее время на «Чемпионате».
Игнашевич: Семак — на своём месте, видно его желание играть в современный футбол
- 17 мая 2019
-
08:20
-
08:07
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:14
-
05:35
-
05:16
-
05:00
-
04:35
-
04:15
-
04:00
-
03:44
-
03:24
-
03:04
-
02:45
-
02:30
-
01:49
-
01:20
-
01:07
-
01:02
-
00:57
-
00:39
-
00:23
-
00:08
- 16 мая 2019
-
23:59
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:12
-
22:57
-
22:38
-
22:25
-
22:15
-
22:05
Партнерский контент