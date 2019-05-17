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Игнашевич – о ЦСКА: предчувствия перед началом сезона были тревожными

Игнашевич – о ЦСКА: предчувствия перед началом сезона были тревожными
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжного состава «армейцев» Сергей Игнашевич поделился мнением о результатах москвичей в текущем сезоне.

«Предчувствия перед началом сезона были тревожными. Тем приятнее было видеть красивые победы над лидерами в нашем чемпионате и в еврокубках. Вместе с тем все те ошибки, которые могла совершить молодая команда, она сделала. Тут и нестабильность результатов, и сложности игры на два фронта, и дефицит лидеров на поле в конкретных эпизодах. Но, кажется, если бы перед началом сезона сказали, что ЦСКА будет в четвёрке-пятёрке, все были бы только рады», — сказал Игнашевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Сергей Игнашевич в гостях у «Чемпионата»
Сергей Игнашевич в гостях у «Чемпионата»

Полное интервью Игнашевича выйдет в ближайшее время на «Чемпионате».

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