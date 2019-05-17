Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезон

«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезон
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Томь» в социальной сети «Твиттер» сообщила, что успешно прошла лицензирование в Российском футбольном союзе на следующий сезон.

В настоящее время томская команда занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, которое даёт право право на стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу.

В оставшихся двух встречах нынешнего сезона команде Василия Баскакова предстоят встречи на своём поле со «Спартаком-2» (19 мая) и на выезде против «Факела» (25 мая). Для того, чтобы обеспечить себе участие в стыковых поединках за право выхода в РПЛ, «Томи» необходимо набрать хотя бы два очка.

Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент