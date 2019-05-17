Месси не стал аплодировать и скандировать лозунг «Свободу политзаключённым»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия). Во время церемонии аргентинец отказался поддерживать зал, скандирующий лозунг «Свободу политическим заключённым». Он молча стоял на сцене, пока люди в зале и вокруг него аплодировали.

Видео можно посмотреть в «твиттере» El Chiringuito TV.

Месси на церемонии получил одну из высших наград Каталонии, которая была учреждена в 1981 году. Лионель – второй игрок в истории клуба, удостоенный Креста Сант-Жорди после экс-игрока и тренера «Барселоны» Йохана Круиффа.

В текущем Месси принял участие в 48 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.