Месси не стал аплодировать и скандировать лозунг «Свободу политзаключённым»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия). Во время церемонии аргентинец отказался поддерживать зал, скандирующий лозунг «Свободу политическим заключённым». Он молча стоял на сцене, пока люди в зале и вокруг него аплодировали.
Видео можно посмотреть в «твиттере» El Chiringuito TV.
Месси на церемонии получил одну из высших наград Каталонии, которая была учреждена в 1981 году. Лионель – второй игрок в истории клуба, удостоенный Креста Сант-Жорди после экс-игрока и тренера «Барселоны» Йохана Круиффа.
В текущем Месси принял участие в 48 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2021 года.
Месси получил правительственную награду Каталонии
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