Муса и Жулиано стали чемпионами Саудовской Аравии

В матче 30-го утра чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Батин» со счётом 2:1. Эта победа принесла «Аль-Насру» восьмое в истории клуба чемпионство. По количеству титулов «Аль-Наср» сравнялся с «Аль-Иттихадом» — по восемь. У «Аль-Хиляла» 13 побед.

За «Аль-Наср» выступают бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса и экс-полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано. В активе нигерийца в текущем сезоне 7 голов и 7 результативных передач. На счету бразильца 8 мячей и 7 голевых пасов.

Муса выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2016 год, а также в 2018 году на правах аренды. Нападающий провёл 184 матча за московский клуб, забив 61 гол и сделав 32 результативные передачи.

Жулиано играл за «Зенита» в 2016-2017 годах. Хавбек провёл 42 матча, в которых забил 17 голов и сделал 13 результативных передач.