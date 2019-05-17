«Ман Сити» заинтересовался Гризманном, «Барселона» ждёт шагов со стороны игрока

В борьбу за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, объявившего об уходе из команды по окончании сезона, может вступить ещё один европейский топ-клуб.



Как сообщает Sport.es, очередным заинтересованным в услугах 28-летнего француза грандом стал «Манчестер Сити». Как и другие претенденты на форварда – «Пари Сен-Жермен» и «Бавария», – «горожане» обладают достаточной финансовой мощью, чтобы бороться с «Барселоной».



Сине-гранатовые в свою очередь не намерены участвовать в аукционе за Гризманна и ждут шагов с его стороны. Каталонцы заполучат игрока, если он поставит спортивные интересы выше финансовых. В противном случае «Барселона» не станет улучшать своё предложение и откажется от трансфера.



Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом он выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

«Барселона» готова платить Гризманну € 17 млн в год