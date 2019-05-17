Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 29-го тура РПЛ с «Ахматом» объяснил неровные результаты своей команды в весенней части нынешнего сезона.

«Раньше у нас была совсем другая команда. Она через многое прошла, выиграла немало титулов. Этой зимой, как и в прежние годы, мы очень хорошо поработали на сборе в Испании, и я абсолютно уверен, что нынешние перепады вовсе не стали следствием подготовки. Скорее, здесь дело в том, что команда только учится правильно реагировать на ту или иную ситуацию. Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой». Вели 2:0, полностью контролировали игру, и вдруг — 2:2. Не упусти мы победу в том матче, возможно, не было бы и поражения от «Оренбурга».

Чем объяснить факт, что ЦСКА потерял немало очков в домашних матчах? Мы ищем пути решения этой проблемы. Прежде всего необходимо создавать больше моментов в позиционных атаках и в то же время лучше останавливать встречные выпады соперников. Надеюсь, устраним эти недостатки в ближайшее время. По-прежнему находимся в поиске оптимального сочетания в защите. Не стоит забывать, что Дивеев пришёл к нам, что называется, на флажке, а Виктор Васин долго восстанавливался после серьёзной травмы. Соглашусь, что осенью у нас была лучше отлажена командная игра в защитной линии. Сейчас наши игроки порой обороняются, скажем так, по одному, не страхуя друг друга. Не сомневаюсь, что и из этой ситуации мы найдём выход.

Сделаем всё возможное, чтобы в родных стенах выступить успешно. Наши болельщики заслуживают положительных эмоций, и мы постараемся доставить им удовольствие. В команде собраны амбициозные футболисты, горящие желанием уверенно завершить нынешний сезон", — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.