Шаронов может возглавить «Рубин» после ухода Бердыева
В список претендентов на пост главного тренера «Рубина», который летом, вероятно, покинет Курбан Бердыев, вошёл ещё один специалист.
По информации «Спорт Бизнес Online», возглавить казанскую команду может её бывший защитник и капитан Роман Шаронов, в настоящий момент руководящий молодёжкой «Рубина».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что на пост наставника казанцев претендуют бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов и нынешний рулевой этой команды Владимир Федотов.
Шаронов выступал за «Рубин» с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. Бердыев возглавлял команду в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году. С командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12).
Бердыев готов взять паузу в карьере, к нему могут обратиться «Динамо» и «Сочи»
- 17 мая 2019
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