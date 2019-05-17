Шаронов может возглавить «Рубин» после ухода Бердыева

В список претендентов на пост главного тренера «Рубина», который летом, вероятно, покинет Курбан Бердыев, вошёл ещё один специалист.



По информации «Спорт Бизнес Online», возглавить казанскую команду может её бывший защитник и капитан Роман Шаронов, в настоящий момент руководящий молодёжкой «Рубина».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что на пост наставника казанцев претендуют бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов и нынешний рулевой этой команды Владимир Федотов.



Шаронов выступал за «Рубин» с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. Бердыев возглавлял команду в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году. С командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12).

Бердыев готов взять паузу в карьере, к нему могут обратиться «Динамо» и «Сочи»