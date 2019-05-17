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Руководство «Реала» не согласно с Зиданом и видит вторым вратарём команды Лунина

Руководство «Реала» не согласно с Зиданом и видит вторым вратарём команды Лунина
Футбол / Испания 0

Между главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом и руководством клуба возникли разногласия.

Как сообщает Marca, наставник и боссы «сливочных» по-разному смотрят на кандидатуру второго вратаря на следующий сезон. Француз хочет отдать эту роль своему сыну Лука Зидану, в то время как в клубе считают, что сменщиком первого номера должен стать украинец Андрей Лунин, который провёл нынешнюю кампанию в «Леганесе» на правах аренды.

20-летний Лунин сыграл 6 матчей в сезоне за испанский клуб, в которых пропустил пять голов и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности. 21-летний Лука Зидан сыграл только один матч за «Реал» в этом сезоне. Также в его активе 27 матчей за «Кастилью» в Сегунде, в которых он пропустил 33 мяча.

Зидан хочет сделать своего сына вторым вратарём «Реала»
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