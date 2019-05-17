Тони Пьюлис покинул пост главного тренера «Мидлсбро» после того, как не смог вернуть клуб в Премьер-лигу. Валлийский специалист работал в стане «речников» с декабря 2017 года, но после того как не смог выполнить задачу, был отправлен в отставку. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.



В прошлом сезоне «Мидлсбро» уступил в полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилле», а в минувшем закончил сезон всего в одном очке от зоны плей-офф. После этого «Мидлсбро» решил не продлевать контракт Пьюлиса.

Ранее валлиец также работал в «Борнмуте», «Джиллингеме», «Бристоль Сити», «Портсмуте, „Сток Сити“, „Плимут Аргайл“, „Кристал Пэлас“ и „Вест Бромвич Альбион“.

«Я хотел бы поблагодарить Тони за его усердную работу и преданность делу в течение последних 18 месяцев. С ним было приятно работать, он настоящий джентльмен", — сказал председатель клуба Стив Гибсон.