Тони Пьюлис покинул пост главного тренера «Мидлсбро» после того, как не смог вернуть клуб в Премьер-лигу. Валлийский специалист работал в стане «речников» с декабря 2017 года, но после того как не смог выполнить задачу, был отправлен в отставку. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.
В прошлом сезоне «Мидлсбро» уступил в полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилле», а в минувшем закончил сезон всего в одном очке от зоны плей-офф. После этого «Мидлсбро» решил не продлевать контракт Пьюлиса.
Ранее валлиец также работал в «Борнмуте», «Джиллингеме», «Бристоль Сити», «Портсмуте, „Сток Сити“, „Плимут Аргайл“, „Кристал Пэлас“ и „Вест Бромвич Альбион“.
«Я хотел бы поблагодарить Тони за его усердную работу и преданность делу в течение последних 18 месяцев. С ним было приятно работать, он настоящий джентльмен", — сказал председатель клуба Стив Гибсон.
- 17 мая 2019
-
14:28
-
14:19
-
14:07
-
14:04
-
13:44
-
13:29
-
13:26
-
13:16
-
13:10
-
12:58
-
12:44
-
12:32
-
12:29
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:31
-
11:25
-
11:06
-
11:04
-
10:41
-
10:40
-
10:24
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:38
-
09:25
-
09:22
-
09:09
-
08:50
-
08:41
-
08:20
-
08:07