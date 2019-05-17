Френки де Йонг признан лучшим игроком сезона в Эредивизии

Эредивизия в своём «твиттере» огласила имя лучшего футболиста лиги по итогам завершившегося сезона.



Обладателем приза стал полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который своими действиями помог амстердамцам завоевать первое с 2014 года чемпионство. В прошедшей кампании 22-летний игрок принял участие в 31 матче, в котором записал на свой счёт 3 гола. При этом средняя точность передач игрока составила 91,2%.

Чемпионский титул в завершившемся сезоне стал для «Аякса» 34-м в истории клуба, что является рекордом. В итоговой таблице Эредивизии команда на три очка опередила ПСВ, который в свою очередь финишировал с отрывом в 18 очков от третьей строчки.



Ранее было объявлено, что де Йонг также вошёл в состав символической сборной сезона в Эредивизии.