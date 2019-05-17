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«Тамбов» прошёл лицензирование РФС на сезон-2019/20

«Тамбов» прошёл лицензирование РФС на сезон-2019/20
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 17 мая, «Тамбов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил лицензию на участие во всех соревнованиях Российского футбольного союза в сезоне-2019/20.

«Клуб выполнил все необходимые критерии, предъявляемые в процессе прохождения лицензирования», — говорится на официальном сайте тамбовской команды.

«Тамбов» в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне клуб выступает в Футбольной национальной лиге и досрочно обеспечил себе одно из двух первых мест в турнирной таблице, которое даёт право на повышение в классе.

Также в следующем сезоне в Премьер-Лиге будет выступать «Сочи», тоже досрочно обеспечивший себе это право.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги.

«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
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