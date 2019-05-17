Ильин: я не позволял себе оскорблений по национальному признаку в адрес Мирзова

Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал инцидент, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил его после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.
«После матча с тульским «Арсеналом» между мной и Резиуаном Мирзовым действительно произошла небольшая стычка. Это всё были эмоции после тяжелейшего матча – мужской разговор на повышенных тонах. Несмотря на то что разговор этот был не самым дружеским, я не позволял себе оскорблений по национальному признаку. Я никогда не делил людей по национальностям и прекрасно отношусь абсолютно ко всем нациям. Мы все россияне – и Мирзов, и я, все мы едим один хлеб. У меня у самого много друзей и родственников с Кавказа, супруга родом из Грузии. Тем не менее я бы хотел в любом случае извиниться за свои эмоции и за своё поведение. Мы профессионалы и должны сдерживать свою агрессию», — цитирует Ильина пресс-служба «Урала».
- 17 мая 2019
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