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«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды по окончании сезона.

О причинах отставки специалиста не сообщается. Завтра, 18 мая, Аллегри проведёт пресс-конференцию вместе с президентом бьянконери Андреа Аньелли.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где проигрывали испанским грандам – «Барселоне» в 2015 году (1:3) и «Реалу» в 2017-м (1:4).

В нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира бьянконери добрались до 1/4 финала, где уступили «Аяксу» (1:1 и 1:2). В серии А команда за два тура до окончания сезона опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 13 очков.

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