Головин — приоритетная трансферная цель «Хоффенхайма»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может летом перебраться в немецкую Бундеслигу.



Как сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt, 22-летний российский футболист является приоритетной целью «Хоффенхайма». Альфред Шрёдер, который летом займёт пост главного тренера команды из Зинсхайма, видит в Александре замену Керему Демирбаю, уходящему в «Байер» по окончании сезона.



При этом многое зависит итогов сезона для «Хоффенхайма». Если команда не попадёт в еврокубки, то руководство переключится на более бюджетные варианты.



«Монако» в свою очередь не горит желанием расставаться с Головиным и не намерен соглашаться на продажу за меньшую сумму, чем ту, которую клуб год назад заплатил ЦСКА – € 30 млн.



Ранее стало известно об интересе к Александру со стороны «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Головина