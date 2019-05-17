Головин — приоритетная трансферная цель «Хоффенхайма»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может летом перебраться в немецкую Бундеслигу.
Как сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt, 22-летний российский футболист является приоритетной целью «Хоффенхайма». Альфред Шрёдер, который летом займёт пост главного тренера команды из Зинсхайма, видит в Александре замену Керему Демирбаю, уходящему в «Байер» по окончании сезона.
При этом многое зависит итогов сезона для «Хоффенхайма». Если команда не попадёт в еврокубки, то руководство переключится на более бюджетные варианты.
«Монако» в свою очередь не горит желанием расставаться с Головиным и не намерен соглашаться на продажу за меньшую сумму, чем ту, которую клуб год назад заплатил ЦСКА – € 30 млн.
Ранее стало известно об интересе к Александру со стороны «Интера», «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур».
- 17 мая 2019
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