«Спартак» успустил победу в выездном матче молодёжного первенства с «Крыльями»

В 29-м туре молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали «Спартак». Матч состоялся на стадионе «Металлург» в Самаре и завершился со счётом 2:2.
На 17-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями защитника Александра Нестерова. В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник красно-белых Иван Репях восстановил равенство в счёте. На 62-й минуте «Спартак» вышел вперёд благодаря точному удару хавбека Максима Данилина. Спустя 11 минут «Крылья» отличились вновь – автором гола стал полузащитник Константин Шамаев.
За тур до конца сезона «Спартак», набрав 58 очков, занимает второе место в таблице молодёжного первенства. «Крылья Советов» (44) – восьмые.
В параллельном матче «Уфа» принимала «Оренбург». Встреча прошла на арене «Нефтяник» в «Уфе» и завершилась со счётом 3:3.
Счёт был открыт уже на 7-й минуте, автором гола стал полузащитник гостей Артём Апалькин. В период с 19-й по 48-ю минуту «Уфа» сумела отличиться трижды – хет-трик себе в актив записал нападающий Линар Мухаметшин. На 62-й минуте «Оренбург» сократил отставание усилиями форварда Дениса Стрельцова. На 87-й минуте гости сравняли счёт – отличился нападающий Егор Карев.
«Уфа», набрав 23 очка, занимает 13-е место в таблице первенства. «Оренбург» (18) – 15-й.
- 17 мая 2019
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