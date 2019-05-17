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«Спартак» успустил победу в выездном матче молодёжного первенства с «Крыльями»

«Спартак» успустил победу в выездном матче молодёжного первенства с «Крыльями»
Футбол / РПЛ 0

В 29-м туре молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали «Спартак». Матч состоялся на стадионе «Металлург» в Самаре и завершился со счётом 2:2.

На 17-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями защитника Александра Нестерова. В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник красно-белых Иван Репях восстановил равенство в счёте. На 62-й минуте «Спартак» вышел вперёд благодаря точному удару хавбека Максима Данилина. Спустя 11 минут «Крылья» отличились вновь – автором гола стал полузащитник Константин Шамаев.

За тур до конца сезона «Спартак», набрав 58 очков, занимает второе место в таблице молодёжного первенства. «Крылья Советов» (44) – восьмые.

Россия - Молодёжное первенство. 29-й тур
17 мая 2019, пятница. 13:00 МСК
Крылья Советов-мол.
Самара
2 : 2
Спартак-мол.
Москва
1:0 – Нестеров – 17, 1:1 – Репях – 48, 1:2 – Данилин – 62, 2:2 – Шамаев – 72

В параллельном матче «Уфа» принимала «Оренбург». Встреча прошла на арене «Нефтяник» в «Уфе» и завершилась со счётом 3:3.

Счёт был открыт уже на 7-й минуте, автором гола стал полузащитник гостей Артём Апалькин. В период с 19-й по 48-ю минуту «Уфа» сумела отличиться трижды – хет-трик себе в актив записал нападающий Линар Мухаметшин. На 62-й минуте «Оренбург» сократил отставание усилиями форварда Дениса Стрельцова. На 87-й минуте гости сравняли счёт – отличился нападающий Егор Карев.

«Уфа», набрав 23 очка, занимает 13-е место в таблице первенства. «Оренбург» (18) – 15-й.

Россия - Молодёжное первенство. 29-й тур
17 мая 2019, пятница. 13:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
3 : 3
Оренбург-мол.
Оренбург
0:1 – Апалькин – 7, 1:1 – Мухаметшин – 19, 2:1 – Мухаметшин – 22, 3:1 – Мухаметшин – 48, 3:2 – Елисеев – 62 (автогол), 3:3 – Карев – 87
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