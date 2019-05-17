Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России
Назначены арбитры и инспектор на финальный матч Кубка России сезона-2018/19. Как сообщает официальный сайт РФС, игру обслужит Сергей Лапочкин. Встреча состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Локомотив» — «Урал»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); резервный ассистент судьи — Антон Аверьянов (Москва); ВАР — Сергей Карасёв (Москва), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов», а «Урал» в 1/2 финала турнира смог обыграть тульский «Арсенал».
«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России
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