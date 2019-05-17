Чалов: у нас очень сложный чемпионат, почти все клубы действуют от обороны

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказал мнение по поводу игры своей команды в весенней части нынешнего сезона РПЛ.

«Я думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас ещё очень молодая. Моё мнение — в некоторых матчах, если вспомнить поединки с «Уфой», «Оренбургом», нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация. Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает.

Ещё у нас очень сложный чемпионат: каждый гол решает очень многое, отыгрываться, если тебя наказали за ошибку, невероятно тяжело. Практически все команды в основном действуют от обороны. Мне недавно попалась на глаза статистика среднего количества голов в матчах европейских чемпионатов в одном из последних сезонов. Испания, Италия, Германия, Англия в топ-10, а Россия не входит даже в топ-30. Конечно, такой стиль игры соперников тоже сильно влияет на наши результаты», — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.