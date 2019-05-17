Икарди: «Ювентус»? Я сообщил «Интеру» о желании остаться, этот клуб — моя семья

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди в своём «инстаграме» прокомментировал слухи о летнем переходе в туринский «Ювентус».



«В связи с тем что в прессе появились новости, которые ни коим образом не отражают мои мысли и намерения, я хочу обратиться к болельщикам и сказать, что я вновь проинформировал клуб о желании остаться. Надеюсь, в дальнейшем не будет никаких недопониманий на эту тему.



Я понимаю желание прессы продавать ложные новости, но максимум, что я могу сделать, – это разъяснить сложившуюся ситуацию. Повторяю: я сообщил клубу о желании остаться, потому что «Интер» – моя семья. Время покажет, кто говорил правду», — говорится в сообщении Икарди.



Зимой Икарди и «Интер» не смогли договориться об условиях нового контракта. После этого 26-летний форвард был отстранён от игр и тренировок команды. Однако через некоторое время клуб снял эти ограничения.

«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта