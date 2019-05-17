Варга: возможно, летом «Арсенал» и «Тоттенхэм» вернутся к кандидатуре Головина

Известный агент Шандор Варга прокомментировал информацию об интересе «Тоттенхэм Хотспур» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Когда я устраивал Реброва в „Тоттенхэм“, президентом клуба был сэр Алекс Шугар. При Дэниэле Леви Сергей переходил в „Фенербахче“. С тех пор нас связывают тёплые отношения, часто общаемся. Его часто выставляют прижимистым человеком, но поверьте, если ему действительно нужен футболист, он и 100 миллионов за него отдаст, не то что 30.
«Тоттенхэм» сейчас переживает сказочный момент, клуб процветает, вышел в финал Лиги чемпионов. Так что я не удивлюсь, если «Тоттенхэм» всерьёз заинтересуется Головиным. Александр входил в расширенные списки возможных новичков «Тоттенхэма» и «Арсенала». Возможно, они вернутся к его кандидатуре летом. Головин попал в «Монако» в неудачный для команды момент, но за год во Франции не растерял своих лучших футбольных качеств», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 17 мая 2019
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