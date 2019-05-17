Гвардиола: «Ювентус»? В следующем сезоне я буду тренировать «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость об отставке Массимилиано Аллегри с поста наставника туринского «Ювентуса».
«Сколько раз мне нужно это повторять? Я не собираюсь уходить в «Ювентус». Я доволен работой в «Манчестер Сити» и людьми здесь. На сегодняшний день таковы мои ощущения, но в футболе всё постоянно меняется. Возможно, в следующем сезоне всё будет не так здорово, но я буду тренировать эту команду», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» хочет видеть во главе команды Гвардиолу. Испанский специалист в нынешнем сезоне привёл «горожан» ко второму подряд чемпионскому титулу, а также выиграл Кубок лиги и добрался до финала Кубка Англии, который состоится завтра, 18 мая.
- 17 мая 2019
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