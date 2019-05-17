В семье К. Комбарова родился четвёртый ребёнок
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что в семье его брата Кирилла, который выступает за тульский «Арсенал», родился четвёртый ребёнок.
«У меня только что родился четвёртый племянник! Кирилл и Екатерина, поздравляю вас! Теперь надо девочку ещё», — написал Дмитрий Комбаров в своём «инстаграме».
Ранее у Кирилла и Екатерины Комбаровых родились трое сыновей.
32-летний Кирилл Комбаров выступает за «Арсенал» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с тульским клубом действителен до лета 2019 года. Ранее он играл за «Динамо», «Спартак», а также «Томь».
Д. Комбаров: репутация Глушакова не влияет на нашу дружбу, я знаю больше прессы
- 17 мая 2019
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
16:59
-
16:54
-
16:36
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:04
-
14:55
-
14:50
-
14:44
-
14:28
-
14:19
-
14:07
-
14:04
-
13:44
-
13:29
-
13:26
-
13:16
-
13:10
-
12:58
-
12:44
-
12:32
-
12:29
-
12:08
-
12:00
-
11:46
Партнерский контент