В семье К. Комбарова родился четвёртый ребёнок

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что в семье его брата Кирилла, который выступает за тульский «Арсенал», родился четвёртый ребёнок.

«У меня только что родился четвёртый племянник! Кирилл и Екатерина, поздравляю вас! Теперь надо девочку ещё», — написал Дмитрий Комбаров в своём «инстаграме».

Ранее у Кирилла и Екатерины Комбаровых родились трое сыновей.

32-летний Кирилл Комбаров выступает за «Арсенал» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с тульским клубом действителен до лета 2019 года. Ранее он играл за «Динамо», «Спартак», а также «Томь».