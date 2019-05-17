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Новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года

Новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года
Футбол / Сборная России 0

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года.

«Для нас было бы большой честью принять матч сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение какого-то матча. Я слышал, что такие разговоры ведутся. Но за точной информацией надо обращаться к РФС.

Финал Лиги Европы? Этот стадион может принимать формат любых мероприятий. Так как сделан по самым современным стандартам. Лига Европы? Окей, мы готовы.

Будет ли платить «Динамо» за аренду? У нас есть договор с клубом, не могу рассказать подробности», — передаёт слова Лунтовского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, что матч открытия ВТБ Арены – Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина состоится 26 мая

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