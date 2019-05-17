Гендиректор УК «Динамо»: прошивка на нашем стадионе может существовать до 10 лет

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал о газоне на новом стадионе бело-голубых.

«Газон прекрасен, он заиграл при поливе. На самом деле, была проделана серьёзная работа, в апреле мы пошли на снятие старого газона, был подготовлен новый плодородный слой, после этого посеяли семена. Очень важно, что газон вырос в пределах стадиона, в этом микроклимате. Сразу принято решение при подписании контракта с компанией о прошивке газона, мы начали её с 1 мая, она была досрочно завершена. В процессе прошивки используется большой ткацкий станок, который на глубине 18 сантиметров укрепляет специальными искусственными нитями основание газона. Параллельно идут дополнительная стрижка газона, внесение удобрений, полив газона.

Вчера была комиссия РФС и РПЛ, которая приняла газон к игре между «Динамо» и «Арсеналом». Прошивка при определённых условиях живёт порядка 10 лет, сам газон ежегодно проходит реновацию, в конце сезона он полностью скашивается, его уводят на зимовку. Потом на следующий год он снова засевается, растёт новая трава, и такая цикличность может существовать спокойно около десяти лет.

Часть арены уже работает, проведено уже много игр КХЛ, что касается футбола, то начинаем мы 26 мая, вся инфраструктура готова. Единственная проблема у нас возникла с газоном, который не уродился.

Во время первого матча футбольный стадион будет открыт полностью. Работы по газону проведены, осталось нанести разметку, провести уплотнение, стрижку и полив. Всё основное, что надо было сделать к визиту комиссии, мы сделали, остался только уход за газоном.

Выживет ли поле после летнего концерта группы «Kiss»? Для эксплуатации этого поля мы подписали годовой контракт с компанией, которая сеяла и укрепляла этот газон. У них есть большой опыт работы с крупными стадионами в Москве по проведению таких мероприятий. Понятно, что газон на концертах, особенно в месте нахождения сцены, подвергается механическому воздействию, но существуют мероприятия, которые позволяют в течение двух недель привести его в боевую готовность. В нашем понимании ничего не помешает провести матч Суперкубка России», — передаёт слова Лунтовского корреспондент «Чемпионата».