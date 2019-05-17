«Динамо» хочет назвать трибуны новой арены в честь легенд клуба

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал о переименовании трибун и оформление подтрибунного пространства на новом стадионе футбольного клуба.

«Мы встречались в середине апреля с болельщиками клуба, поддержали инициативу назвать трибуны именами ветеранов. Сейчас мы ничего не будем переименовывать, потому что уже реализуется билетная программа. Но уже функционирует рабочая группа, которая прорабатывает не только вопрос переименования трибун, но и оформление подтрибунного пространства, разрисовкой граффити. Также планируется установка памятника тем болельщикам, которые, к сожалению, не смогли дождаться открытия арены», — передаёт слова Лунтовского корреспондент «Чемпионата».

Напомним, стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года.