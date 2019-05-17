Аджоев: футбол должен оставаться футболом, и в нём нет места расизму

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал инцидент, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «оружейников» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его оскорблениями.

«Считаем недопустимым любые проявления агрессии на межнациональной почве. В нашей команде собраны футболисты разных национальностей, но это не мешает нам чувствовать себя одной большой семьёй, способной добиваться высоких спортивных результатов.

Выходка Владимира оскорбила всех тульских болельщиков и клуб «Арсенал». Недостойное поведение Ильина наносит вред репутации не только его клуба, но и всему российскому футболу.

Несмотря на то что игрок «Урала» принёс извинения, сославшись на эмоции, считаем, что футбол должен оставаться футболом и в нём нет места расизму. Мы не будем терпеть оскорбления в адрес наших игроков. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разделяет нашу позицию и не допустит хамского поведения в отношении нашей команды», — приводит слова Аджоева пресс-служба «оружейников».