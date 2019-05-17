Почеттино условно дисквалифицирован на один матч в еврокубках

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил расследования по итогам прошедших матчей Лиги чемпионов.
Принято решение оштрафовать «Тоттенхэм» на € 10 тыс. за задержку начала первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1), которая состоялась в Лондоне 30 апреля. Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино получил дисквалификацию на один матч в еврокубках. Наказание носит условных характер, испытательный срок — 1 год.
«Аякс» оштрафован на € 52 тыс. за поведение болельщиков во время первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (1:1), состоявшейся в Амстердаме 10 апреля. Фанаты «Аякса» бросали предметы на поле, блокировали проходы и устраивали беспорядки.
Каталонская «Барселона» получила штраф в размере € 20 тыс. за плохую организацию игры 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:1), прошедшую 11 декабря 2018 года на стадионе «Камп Ноу».
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