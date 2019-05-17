Неймар, Коутиньо и Фирмино вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с заявкой команды на Кубок Америки—2019.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Касио Рамос («Коринтианс»).

Защитники: Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Тьяго Силва, Дани Алвес, Маркиньос (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Эдер Милитао («Порту»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Аллан («Наполи»), Лукас Пакета («Милан»), Филиппе Коутиньо, Артур (оба — «Барселона»).

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Давид Нерес («Аякс»), Эвертон («Гремио»).

Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Команда Тите на групповой стадии встретится со сборными Боливии, Венесуэлы и Перу.