«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».

Клубы имеют право на подачу апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки.

Лицензии РФС/УЕФА выданы следующим футбольным клубам:



1. «Зенит» Санкт-Петербург — лицензия УЕФА и РФС I

2. «Локомотив» Москва — лицензия УЕФА и РФС I

3. «Краснодар» Краснодар — лицензия УЕФА и РФС I

4. «Спартак-Москва» Москва — лицензия УЕФА и РФС I

5. «ЦСКА» Москва — лицензия УЕФА и РФС I

6. «Арсенал» Тула — лицензия УЕФА и РФС I

7. «Оренбург» Оренбург — лицензия УЕФА и РФС I

8. «Рубин» Казань — лицензия УЕФА и РФС I

9. «Урал» Екатеринбург — лицензия УЕФА и РФС I

10. «Динамо-Москва» Москва — лицензия УЕФА и РФС I

11. «Ростов» Ростов-на-Дону — лицензия РФС I

12. «Ахмат» Грозный — лицензия РФС I

13. «Крылья Советов» Самара — лицензия РФС I

14. «Уфа» Республика Башкортостан — лицензия РФС I

15. «Сочи» Сочи — лицензия РФС I

16. «Тамбов» Тамбовская область — лицензия РФС I

17. «Енисей» Красноярск — лицензия РФС I

18. «Нижний Новгород» Нижний Новгород — лицензия РФС I

19. «Шинник» Ярославль — лицензия РФС II

20. «Томь» Томск — лицензия РФС II

21. «Чертаново» Москва — лицензия РФС II

22. «СКА-Хабаровск» Хабаровск — лицензия РФС II

23. «Химки» Химки — лицензия РФС II

24. «Ротор» Волгоград — лицензия РФС II

25. «Краснодар-2» Краснодар — лицензия РФС II

26. «Спартак-2» Москва — лицензия РФС II

27. «Армавир» Армавир — лицензия РФС II

28. «Факел» Воронеж — лицензия РФС II

29. «Сибирь» Новосибирск — лицензия РФС II

30. «Зенит-2» Санкт-Петербург — лицензия РФС II

31. «Тюмень» Тюмень — лицензия РФС II

32. «Торпедо Москва» Москва — лицензия РФС II

33. «Нефтехимик» Нижнекамск — лицензия РФС II

34. «Локомотив-Казанка» Москва — лицензия РФС II



Отказано в выдаче лицензии УЕФА на спортивный сезон 2019-2020 гг. следующим футбольным клубам:



1. «Ахмат» Грозный

2. «Ростов» Ростов-на-Дону



Отказано в выдаче лицензии РФС II в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) следующим футбольным клубам:



1. «Анжи» Махачкала

2. «Балтика» Калининград

3. «Мордовия» Саранск

4. «Луч» Владивосток

5. «Авангард» Курск

6. «Текстильщик» Иваново

7. «Иртыш» Омск

8. «Чайка» Песчанокопское

9. «Сокол» Саратов

10. «Урожай» Краснодар.