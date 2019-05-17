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«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА
Футбол / РПЛ 0

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».

Клубы имеют право на подачу апелляционной жалобы на принятые решения в установленные сроки.

Лицензии РФС/УЕФА выданы следующим футбольным клубам:

1. «Зенит» Санкт-Петербург — лицензия УЕФА и РФС I
2. «Локомотив» Москва — лицензия УЕФА и РФС I
3. «Краснодар» Краснодар — лицензия УЕФА и РФС I
4. «Спартак-Москва» Москва — лицензия УЕФА и РФС I
5. «ЦСКА» Москва — лицензия УЕФА и РФС I
6. «Арсенал» Тула — лицензия УЕФА и РФС I
7. «Оренбург» Оренбург — лицензия УЕФА и РФС I
8. «Рубин» Казань — лицензия УЕФА и РФС I
9. «Урал» Екатеринбург — лицензия УЕФА и РФС I
10. «Динамо-Москва» Москва — лицензия УЕФА и РФС I
11. «Ростов» Ростов-на-Дону — лицензия РФС I
12. «Ахмат» Грозный — лицензия РФС I
13. «Крылья Советов» Самара — лицензия РФС I
14. «Уфа» Республика Башкортостан — лицензия РФС I
15. «Сочи» Сочи — лицензия РФС I
16. «Тамбов» Тамбовская область — лицензия РФС I
17. «Енисей» Красноярск — лицензия РФС I
18. «Нижний Новгород» Нижний Новгород — лицензия РФС I
19. «Шинник» Ярославль — лицензия РФС II
20. «Томь» Томск — лицензия РФС II
21. «Чертаново» Москва — лицензия РФС II
22. «СКА-Хабаровск» Хабаровск — лицензия РФС II
23. «Химки» Химки — лицензия РФС II
24. «Ротор» Волгоград — лицензия РФС II
25. «Краснодар-2» Краснодар — лицензия РФС II
26. «Спартак-2» Москва — лицензия РФС II
27. «Армавир» Армавир — лицензия РФС II
28. «Факел» Воронеж — лицензия РФС II
29. «Сибирь» Новосибирск — лицензия РФС II
30. «Зенит-2» Санкт-Петербург — лицензия РФС II
31. «Тюмень» Тюмень — лицензия РФС II
32. «Торпедо Москва» Москва — лицензия РФС II
33. «Нефтехимик» Нижнекамск — лицензия РФС II
34. «Локомотив-Казанка» Москва — лицензия РФС II

Отказано в выдаче лицензии УЕФА на спортивный сезон 2019-2020 гг. следующим футбольным клубам:

1. «Ахмат» Грозный
2. «Ростов» Ростов-на-Дону

Отказано в выдаче лицензии РФС II в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых) следующим футбольным клубам:

1. «Анжи» Махачкала
2. «Балтика» Калининград
3. «Мордовия» Саранск
4. «Луч» Владивосток
5. «Авангард» Курск
6. «Текстильщик» Иваново
7. «Иртыш» Омск
8. «Чайка» Песчанокопское
9. «Сокол» Саратов
10. «Урожай» Краснодар.

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