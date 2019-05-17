Тите: сейчас не буду говорить о возможном лишении Неймара капитанской повязки

Главный тренер сборной Бразилии Тите не подтвердил информацию о возможном лишении капитанской повязки нападающего Неймара.

«Я не хочу говорить об этом сейчас. Сначала я намерен переговорить с Неймаром лично, а не по телефону», — приводит слова Тите Globo Esporte.

Несколько недель назад Неймар ударил болельщика после поражения «ПСЖ» в финальном матче Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти). Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок. За свой поступок форвард был дисквалифицирован на три матча.

Напомним, что Неймар был вызван в сборную Бразилии для участия в Кубке Америки—2019. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Команда Тите попала в группу А и сыграет с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.