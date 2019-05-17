Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»

Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко. Об этом сообщает HotSport.rs.

По данным источника, кандидатуру российского специалиста сербскому клубу предложил его агент. На посту наставника «Црвены Звезды» Черевченко может заменить Владана Милоевича.

В нынешнем сезоне «Црвена Звезда» под руководством Милоевича в пятый раз в своей истории стала чемпионом Сербии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

«Арсенал» под руководством 44-летнего Черевченко занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 28 туров. До окончания сезона «канонирам» осталось сыграть матчи с «Краснодаром» (19 мая, на своём поле) и «Динамо» (26 мая, на выезде).