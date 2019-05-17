Болельщики «Анжи» — Керимову: просим вас не дать клубу погибнуть навсегда

Фанаты махачкалинского «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой спасти их любимую команду.

«Дорогой Сулейман Абусаидович! Пишут вам земляки, болельщики футбольного клуба «Анжи», патриоты родного края, люди, для которых слова «Анжи» и «Дагестан» являются синонимами.

Мы все разные и болели за клуб в разное время, и в богатое, и в бедное, и в тяжёлые годы, и в годы изобилия, и за Это'О с Карлосом, и за Будунова с Сирхаевым, и за Кулика с Дюпиным. Но есть то, что нас объединяет. Для всех нас «Анжи» — это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей души!

26 мая «Анжи» проведёт последний домашний матч в этом сезоне. Возможно, он окажется последним в нашей истории.

В этот тяжёлый для нас момент мы вновь обращаемся к вам. Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрёт клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций.

За прошедший год мы ещё раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ, благодаря которому о Дагестане знают в любом уголке мира. Поэтому просим вас вновь взять клуб под своё крыло и не дать ему погибнуть навсегда!» — говорится в обращении фанатов в соцсети «ВКонтакте».

Это'О: не собираюсь помогать «Анжи»