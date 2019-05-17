Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко опроверг информацию о том, что он может возглавить сербскую «Црвену Звезду».

«Не знаю, кто там предлагал мои услуги „Црвене Звезде“. Никто не предлагал. К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

44-летний Черевченко возглавил тульский клуб 13 ноября 2018 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова, который ушёл в «Спартак».

После 28 туров «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. До окончания сезона тульскому клубу осталось сыграть матчи с «Краснодаром» (19 мая, на своём поле) и «Динамо» (26 мая, на выезде).