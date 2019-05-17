Черевченко: никто не предлагал меня «Црвене Звезде». Я остаюсь в «Арсенале»
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко опроверг информацию о том, что он может возглавить сербскую «Црвену Звезду».
«Не знаю, кто там предлагал мои услуги „Црвене Звезде“. Никто не предлагал. К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
44-летний Черевченко возглавил тульский клуб 13 ноября 2018 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова, который ушёл в «Спартак».
После 28 туров «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. До окончания сезона тульскому клубу осталось сыграть матчи с «Краснодаром» (19 мая, на своём поле) и «Динамо» (26 мая, на выезде).
Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»
- 17 мая 2019
-
20:38
-
20:34
-
20:26
-
20:09
-
19:57
-
19:39
-
19:36
-
19:35
-
19:19
-
19:17
-
18:58
-
18:46
-
18:44
-
18:32
-
18:21
-
18:01
-
17:57
-
17:51
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:18
-
17:15
-
16:59
-
16:54
-
16:36
-
16:19
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:04
-
14:55
Партнерский контент