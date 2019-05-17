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«Молодёжка» ЦСКА разгромила «Ахмат» со счётом 7:1

«Молодёжка» ЦСКА разгромила «Ахмат» со счётом 7:1
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура молодёжного первенства России московский ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Октябрь». Обслуживал матч арбитр Иван Пожидаев.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте — автором гола стал Наяир Тикнизян. На 13-й минуте преимущество «армейского» клуба увеличил Виталий Жиронкин, реализовав пенальти. Через две минуты счёт до крупного довёл Илья Востриков. На 18-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Жиронкин. В концовке первого тайма Жиронкин оформил хет-трик, а затем Данила Янов забил шестой гол. Во втором тайме разрыв в счёте сократил Таймаз Хизриев. Окончательный счёт установил Кирилл Шехов.

ЦСКА уже обеспечил себе чемпионский титул. «Ахмат» занимает 12-е место в таблице.

Россия - Молодёжное первенство. 29-й тур
17 мая 2019, пятница. 18:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
7 : 1
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 – Тикнизян – 4, 2:0 – Жиронкин – 13 (пен), 3:0 – Востриков – 16, 4:0 – Жиронкин – 18, 5:0 – Жиронкин – 40, 6:0 – Янов – 43, 6:1 – Хизриев – 60, 7:1 – Шехов – 82 (пен)
Удаления: нет – Денилханов, 82
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