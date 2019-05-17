«Молодёжка» ЦСКА разгромила «Ахмат» со счётом 7:1

В матче 29-го тура молодёжного первенства России московский ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат» со счётом 7:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Октябрь». Обслуживал матч арбитр Иван Пожидаев.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте — автором гола стал Наяир Тикнизян. На 13-й минуте преимущество «армейского» клуба увеличил Виталий Жиронкин, реализовав пенальти. Через две минуты счёт до крупного довёл Илья Востриков. На 18-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Жиронкин. В концовке первого тайма Жиронкин оформил хет-трик, а затем Данила Янов забил шестой гол. Во втором тайме разрыв в счёте сократил Таймаз Хизриев. Окончательный счёт установил Кирилл Шехов.

ЦСКА уже обеспечил себе чемпионский титул. «Ахмат» занимает 12-е место в таблице.