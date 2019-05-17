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Чеферин: УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные

Чеферин: УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент УЕФА Александр Чеферин отверг вариант проведения матчей еврокубков в выходные дни.

«Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти тот путь вперёд, который отвечает нуждам игры во всей Европе, а не только на крупных рынках. Только УЕФА распределяет деньги по всему континенту, и к этой ответственности мы относимся очень серьёзно.

С радостью ещё раз огласил нашу позицию, что мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов.

Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ждём мнения других заинтересованных сторон, которые хотим услышать напрямую, а не собирать их воедино из заявлений в средствах массовой информации. Мы не будем ничего решать, не приняв во внимание мнение каждого. Мы бы никогда не приняли изменения, которые могли бы навредить европейскому футболу», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

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