Чеферин: УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные

Президент УЕФА Александр Чеферин отверг вариант проведения матчей еврокубков в выходные дни.

«Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти тот путь вперёд, который отвечает нуждам игры во всей Европе, а не только на крупных рынках. Только УЕФА распределяет деньги по всему континенту, и к этой ответственности мы относимся очень серьёзно.



С радостью ещё раз огласил нашу позицию, что мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов.



Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ждём мнения других заинтересованных сторон, которые хотим услышать напрямую, а не собирать их воедино из заявлений в средствах массовой информации. Мы не будем ничего решать, не приняв во внимание мнение каждого. Мы бы никогда не приняли изменения, которые могли бы навредить европейскому футболу», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.