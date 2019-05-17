Аллегри — лучший тренер в истории «Ювентуса» по проценту побед в Серии А
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является лучшим наставником в истории туринского клуба по проценту побед в чемпионате Италии. Об этом сообщает статистический портал OptaPaolo в «Твиттере».
Под руководством Аллегри туринский клуб одержал 142 победы в 188 матчах Серии А, что составляет 75,5 процента.
Напомним, «Ювентус» сегодня объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона. Завтра, 18 мая, Аллегри проведёт пресс-конференцию вместе с президентом «бьянконери» Андреа Аньелли.
51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством туринцы пять раз подряд становились чемпионами Италии. Также клуб четыре раза становился обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Италии.
Аллегри: в следующем сезоне «Ювентусу» будет намного сложнее
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