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Аллегри — лучший тренер в истории «Ювентуса» по проценту побед в Серии А

Аллегри — лучший тренер в истории «Ювентуса» по проценту побед в Серии А
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является лучшим наставником в истории туринского клуба по проценту побед в чемпионате Италии. Об этом сообщает статистический портал OptaPaolo в «Твиттере».

Под руководством Аллегри туринский клуб одержал 142 победы в 188 матчах Серии А, что составляет 75,5 процента.

Напомним, «Ювентус» сегодня объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона. Завтра, 18 мая, Аллегри проведёт пресс-конференцию вместе с президентом «бьянконери» Андреа Аньелли.

51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством туринцы пять раз подряд становились чемпионами Италии. Также клуб четыре раза становился обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Италии.

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