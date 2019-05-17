«Млада Болеслав» проиграла «Фаставу» в 1-м полуфинале плей-офф за выход в ЛЕ
В первом полуфинальном матче за выход в Лигу Европы «Фастав» обыграл «Младу Болеслав» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Злине на стадионе «Летна». Обслуживал матч арбитр Мирослав Зелинка.
Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Томаш Познар, реализовавший пенальти. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Петр Йирачек. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Мурис Мешанович. На 65-й минуте третий мяч в ворота гостей провёл Познар, оформивший дубль.
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко провёл на поле все 90 минут.
Ответный матч «Млада Болеслав» — «Фастав» состоится 24 мая. Встреча состоится в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Начало — в 19:00 мск.
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