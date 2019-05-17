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«Млада Болеслав» проиграла «Фаставу» в 1-м полуфинале плей-офф за выход в ЛЕ

«Млада Болеслав» проиграла «Фаставу» в 1-м полуфинале плей-офф за выход в ЛЕ
Футбол / Прочие турниры 0

В первом полуфинальном матче за выход в Лигу Европы «Фастав» обыграл «Младу Болеслав» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Злине на стадионе «Летна». Обслуживал матч арбитр Мирослав Зелинка.

Счёт был открыт на 41-й минуте — автором гола стал Томаш Познар, реализовавший пенальти. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Петр Йирачек. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Мурис Мешанович. На 65-й минуте третий мяч в ворота гостей провёл Познар, оформивший дубль.

Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко провёл на поле все 90 минут.

Ответный матч «Млада Болеслав» — «Фастав» состоится 24 мая. Встреча состоится в Младе Болеслав на стадионе «Адидас-Арена». Начало — в 19:00 мск.

Чехия - Высшая лига. Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
17 мая 2019, пятница. 19:00 МСК
Фастав
Злин
3 : 1
Млада Болеслав
Болеслав
1:0 – Познар – 41 (пен), 2:0 – Йирачек – 46, 2:1 – Мешанович – 53, 3:1 – Познар – 65
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