«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере хавбека «Фулхэма» Сесеньона
Руководство «Манчестер Юнайтед» связалось с «Фулхэмом» для начала переговоров о трансфере полузащитника лондонцев Райана Сесеньона, сообщает Sky Sports.
На игрока, которому завтра исполнится 19 лет, претендуют также «Тоттенхэм Хотспур» и туринский «Ювентус», но «Манчестер Юнайтед» пока является единственным клубом, связавшимся с «Фулхэмом».
Сесеньон планирует покинуть команду в это трансферное окно. Полузащитник не хочет в следующем сезоне выступать в Чемпионшипе. Его контракт с «дачниками» рассчитан до 30 июня 2020 года.
В сезоне-2018/19 Райан забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги.
«МЮ» завершил кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» спешит приобрести Сесеньона, чтобы развеять сомнения Почеттино
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