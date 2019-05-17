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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере хавбека «Фулхэма» Сесеньона

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере хавбека «Фулхэма» Сесеньона
Футбол / Англия 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» связалось с «Фулхэмом» для начала переговоров о трансфере полузащитника лондонцев Райана Сесеньона, сообщает Sky Sports.

На игрока, которому завтра исполнится 19 лет, претендуют также «Тоттенхэм Хотспур» и туринский «Ювентус», но «Манчестер Юнайтед» пока является единственным клубом, связавшимся с «Фулхэмом».

Сесеньон планирует покинуть команду в это трансферное окно. Полузащитник не хочет в следующем сезоне выступать в Чемпионшипе. Его контракт с «дачниками» рассчитан до 30 июня 2020 года.

В сезоне-2018/19 Райан забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги.

«МЮ» завершил кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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