Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», который состоится завтра, 18 мая. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Монако».

В заявку включён российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Полностью заявка «Монако» выглядит так:

вратари Диего Бенальо, Сейду Си;

защитники Джибриль Сидибе, Бенджамин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Камил Глик, Андреа Раджи;

полузащитники Фоде Балло-Туре, Адриен Силва, Насер Шадли, Сеск Фабрегас, Александр Головин, Маркуш Лопеш, Жан-Эде Аолу, Жорж-Кевин Н'Куду, Мусса Силла, Винисиус Карлос;

нападающие Желсон Мартинш, Радамель Фалькао.

Матч «Монако» — «Амьен» пройдёт на стадионе «Луи II». Начало встречи — в 22:00 мск.

После 36 туров «Монако», набрав 33 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Монегаски» опережают «Кан», который находится в зоне вылета, только по дополнительным показателям. «Амьен» (35) — на 16-м месте.