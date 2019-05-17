Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», который состоится завтра, 18 мая. Об этом сообщает официальный «твиттер» «Монако».
В заявку включён российский полузащитник монегасков Александр Головин.
Полностью заявка «Монако» выглядит так:
вратари Диего Бенальо, Сейду Си;
защитники Джибриль Сидибе, Бенджамин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Камил Глик, Андреа Раджи;
полузащитники Фоде Балло-Туре, Адриен Силва, Насер Шадли, Сеск Фабрегас, Александр Головин, Маркуш Лопеш, Жан-Эде Аолу, Жорж-Кевин Н'Куду, Мусса Силла, Винисиус Карлос;
нападающие Желсон Мартинш, Радамель Фалькао.
Матч «Монако» — «Амьен» пройдёт на стадионе «Луи II». Начало встречи — в 22:00 мск.
После 36 туров «Монако», набрав 33 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Монегаски» опережают «Кан», который находится в зоне вылета, только по дополнительным показателям. «Амьен» (35) — на 16-м месте.
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