Флажки ЛГБТ-цветов разместят на угловых стойках на матче «Бавария» — «Айнтрахт»

«Бавария» разместит флажки ЛГБТ-цветов на угловых стойках на матче 34-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом», который состоится завтра, 18 мая. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Этой совместной акцией вместе с нашим фан-клубом мы хотим показать, что выступаем за толерантность, многообразие и против расизма и гомофобии», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
«Мы обещаем провести необходимую разъяснительную работу. Гомофобия усиливается по всему миру. «Бавария» своей акцией демонстрирует солидарность с нашей позицией. Клуб выступает за толерантность и против дискриминации любого рода», — сказал председатель фан-клуба Маркус Янке.
В этом матче «Баварии» достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.
- 17 мая 2019
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