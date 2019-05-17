Флажки ЛГБТ-цветов разместят на угловых стойках на матче «Бавария» — «Айнтрахт»

«Бавария» разместит флажки ЛГБТ-цветов на угловых стойках на матче 34-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом», который состоится завтра, 18 мая. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Этой совместной акцией вместе с нашим фан-клубом мы хотим показать, что выступаем за толерантность, многообразие и против расизма и гомофобии», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы обещаем провести необходимую разъяснительную работу. Гомофобия усиливается по всему миру. «Бавария» своей акцией демонстрирует солидарность с нашей позицией. Клуб выступает за толерантность и против дискриминации любого рода», — сказал председатель фан-клуба Маркус Янке.

В этом матче «Баварии» достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе чемпионский титул.