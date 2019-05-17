Павлюченко: Глушакову лучше уйти из «Спартака», там он тухнет

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову стоит сменить команду.

«Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в «Спартаке». Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история… Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в «Спартаке». Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справится с таким давлением со всех сторон.

Ему нужно чувствовать себя спокойно, сконцентрироваться на футболе. Пусть это даже будет более скромный клуб — «Ростов» или «Крылья», которые не борются за чемпионство, — зато Денис начнёт получать удовольствие от игры. Глушакову уже не 20 лет. Если хочет продолжать карьеру, то нужно уйти. Посмотрим, как это всё разрешится. Жалко, что так получилось… Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе», — приводит слова Павлюченко «Спорт-экспресс».

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. Ранее он защищал цвета московского «Локомотива», иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону и столичной «Ники». В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 3 гола.